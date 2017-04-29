Mersin Zabıta Aracından Düğün Arabası

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta komiseri olan Muzaffer Özer, zabıta aracını gelin arabası yaptı.



Dünya evine girerken görev aracını gelin arabası olarak kullanmak isteyen Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan izin aldı. Genç çift, gelin arabası olarak süslenen zabıta aracı ile konvoy yaparak düğün salonuna gitti. Vatandaşlar, trafikte sirenleri çalan, tepe lambası yanan zabıta aracında gelin ve damadı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç çifti merakla izleyen vatandaşlardan bazıları araçlarıyla düğün konvoyuna katıldı.



Görev aracını çok sevdiğini ve bu yüzden gelin arabası olarak kullanmak istediği söyleyen Özer, "İsteğim gerçekleşti. Gerçekten mutluyum. Bizim için unutamayacağımız bir anı oldu" dedi.



Eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyleyen Seray Özer ise "İlk başta çok şaşırdım ama hoşuma gitti" diye konuştu.