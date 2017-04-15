Mersin Yaralı Leylek Ile Martıya Tedavi

Yaralı leylek ile martıya tedavi



MERSİN'de, avcılar tarafından vurulan leylek ile balıkçı ağına takılan yaralı martı tedavi ediliyor.



Mezitli İlçesi'nin Davultepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi personelleri, kanadından ve bacağından yaralanan leyleği bulunduğu yerden hayvan ambulansı ile alarak bakım evine getirdi. Yapılan muayene sonucu leyleğin ateşli silah kullanılarak kanadından ve bacağından vurulduğu belirlendi. Veterinerler, yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile yaralı leyleğin bacağına ve kanadına platin yerleştirdi. Veterinerler, tedavisi tamamlanana kadar yaralı leyleğin bakım evinde misafir edileceğini açıkladı.



Yaralı leyleğin yanı sıra, bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı da veteriner hekimler tarafından başarılı geçen bir operasyon ile eski sağlığına kavuştu. Önümüzdeki günlerde hem martı hem de leyleğin doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.