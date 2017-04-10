Mersin Yanan Otomobilden Esrar Çıktı

Yanan otomobilden esrar çıktı



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde hareket halinde iken yanmaya başlayan otomobilden 10 kilo esrar çıktı.



Diyarbakır'dan Antalya'ya giden T.A. (34) yönetimindeki 34 SD 8033 plakalı otomobil merkez Mahallesi Hükümet Konağı kavşağı ışıklar mevkiinde yanmaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan otomobil söndürdü. Polis ekipleri yanan araçta inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. gözaltına alındı.