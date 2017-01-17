Mersin Yağmursuyu Master Planı" Toplantısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentte yaşanan sel felaketine ilişkin "Tüm altyapıyı yüzde yüz yapmış olsaydık bile sistemin bu miktarda yağışı taşıma şansı yoktu Hiçbir altyapı, aniden gelen bu olayı taşıyamaz. Acil olarak derelerin ıslah edilmesi gerekiyor." dedi.



Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (MESKİ) Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Mersin Yağmursuyu Master Planı"nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin il genelini kapsadığını belirtti.



Planlaması yapılan yağmur suyu toplama havzası miktarının ilçe merkezleri için 29 bin 276, kırsal mahalleler için 50 bin 197 ve dereler için de 1 milyon 918 bin 800 hektar olduğunu aktaran Kocamaz, şöyle devam etti:



"Master plan çalışması sonuçlarına göre, 2017-2022 dönemini kapsayan kısa vadeli yatırımların bedeli 265 milyon lira, 2023-2030 dönemini kapsayan orta vadeli yatırımların bedeli 980 milyon lira, 2031-2050 dönemini kapsayan uzun vadeli yatırımların bedeli ise 919 milyon liradır. Buna göre, yatırım planlaması yapılarak inşa edilmesi gereken toplam yağmur suyu hat uzunluğu 2 bin 488 kilometredir. Dere ıslahları hariç olmak üzere toplam yatırım maliyeti 2 milyar liradır."



Kocamaz, kentte 29 Aralık'ta meydana gelen sele ilişkin şunları söyledi:



"O gün biz sabahtan itibaren sahadaydık. Dereler hep dolu dolu akıyordu. Mersin'imiz bu doğal afeti, ıslah edilmemiş bu dereler yüzünden yaşadı ve sonuçlarından fazlasıyla etkilendi. Yeni afetlerle karşılaşmamak için bizim elimizi çabuk tutmamız, Ankara'nın da Mersin'in sesini duyması gerekiyor. Hiç de arzu etmediğimiz bir doğal afet yaşadık. 6 saat içerisinde 161 kilogram, 24 saat içerisinde 199 kilogram, 1,5 günde 246 kilogram yağmur düştü. Tüm altyapıyı yüzde yüz yapmış olsaydık bile sistemin bu miktarda yağışı taşıma şansı yoktu. Hiçbir altyapı, aniden gelen bu olayı taşıyamaz. Acil olarak derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. "



Hazırladıkları master planıyla doğru bir durum tespiti yaptıklarını vurgulayan Kocamaz, devletin gücü ve bütçesi sayesinde bölgedeki derelerin acilen ıslah edilebileceğini ve ilgililerin bu projeden faydalanabileceğini kaydetti.



Master planını hazırlayan firma yetkilisi de proje hakkında bilgi aktardı.