Mersin Yağmursuyu Master Planı, Şiddetli Yağışların Etkisini En Aza İndirmeyi Hedefliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mersin İli Yağmursuyu Master Planı ile kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalarla çok şiddetli yağışların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir yıllık çalışmanın ardından tamamlanarak kamuoyuna tanıtılan 'Mersin İli Yağmursuyu Altyapısının ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Master Planı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Master Plan'ın ilgili kurum ve kuruluşların el birliğiyle en kısa zamanda uygulamaya konulmasıyla 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketinde meydana gelen olumsuzlukların yaşanmaması ya da en az zarar ile sonuçlanmasının hedeflendiği bildirildi.



Planın, tüm ilçeler için MESKİ'nin başvurabileceği kapsamlı ve hazır bir çerçeve dokümantasyonu olduğu belirtilen açıklamaya göre, Mersin İli Yağmursuyu Master Planı ile MESKİ'nin hizmet sahası içerisinde kalan yerleşim yerlerinin mevcut yağmursuyu toplama ve drenaj şebekesi ile taşkın kontrol altyapısı dahil olmak üzere, yağmursuyu hizmetleri ihtiyaç talebinin tespiti ve ihtiyaçlara yönelik planlamalarının yapılması amaçlanıyor. Plan, 13 ilçenin yanı sıra ilçelerin merkez mahalleleri ile beldeden mahalle statüsüne geçen kırsal mahalleleri kapsıyor. Yapılacak olan tüm çalışmalar, fiziksel yatırımlar, kurumsal ve idari reformlarla yağmursuyu hizmetlerinin kalitesini, gerçekleştirilebilirliğini ve sürekliliğini geliştirmeyi hedefliyor.



En önemli husus toplama havzaları



Master Plan inceleme çalışmalarında, mevcut yağmursuyu hizmet seviyelerindeki noksanlıklar ortaya konularak, mevcut durum değerlendirilmesi yapıldı. Bu tespit hem mevcut şebeke planlarının incelenmesini hem de sahada sorunlu alanların belirlenmesini sağladı. Mersin İli Yağmursuyu Master Planı'na göre, yağmursuyu projelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun toplama havzaları olduğu ortaya çıktı. Master Plan çalışması ile toplamda 2 bin 488 km hat planlanması gerektiği ortaya konuldu. Gerçekleştirilen ön projelerde Yenişehir ilçesi kapsamında merkez mahallelerde 7 sorunlu bölge belirlendi. Sorunlu alanlar Master Planda görsellerle birlikte tek tek fotoğraflandı ve yerinde çalışmalar tamamlandıktan sonra Yenişehir ilçesi merkez ve kırsal mahalleleri için iç ve dış havzalar belirlendi.



Yağmursuyu sistemlerinin maliyetli bir yatırım olduğu ve aciliyet durumuna göre kısa, orta ve uzun vadede yapılacak bölgelerin tespit edilerek, idare ile tespit edilen sorunlu alanlar Kısa Vadeli Planlama Alanı, imar planına göre açık yollarda hat planlanan bölgeler Orta Vadeli Planlama Alanı, İmar Planına göre iskana açılmamış bölgeler ise Uzun Vadeli Planlama Alanı olarak belirlendi.



Master Plan çerçevesinde Efrenk Deresi (Müftü Deresi/Kızıl Dere), Çiftlik Deresi (Tahtaköprü Deresi), 50. Yıl Deresi (Sırtlankoyağı Deresi), Bozkoyak Deresi ile ilgili havza ve taşkın modelleme çizimleri yapıldı. Yenişehir'in kırsal mahallesi olan Değirmençay Mahallesi'nde 9 sorunlu bölge tespit edilerek, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli yatırım planlamaları hesaplanarak, planlamaların ön projeleri ve ihale dokümanları ile inşaat yatırımlarının yapılması aşamaları için adımlar atıldı.



Dere ıslahları haricinde ayrılması gereken yatırım maliyetinin 2 milyar 165 milyon 349 bin TL olarak belirlendiği Master Planda, ayrıca bu maliyetin 919 milyon 119 bin TL'sinin 2. kademe hatlar için tespit edilen maliyet olduğu kaydedildi. 2017-2022 yılları arasına Kısa Vadeli Yatırımlar, 2023-2030 yılları arasına Orta Vadeli Yatırımlar ve 2031-2050 yılları arasına Uzun Vadeli Yatırımların dağıtımı yapıldı. Kısa Vadeli yatırımların toplam bedeli 265 milyon 772 bin TL, Orta Vadeli Yatırımların toplam bedeli 980 milyon 458 bin TL ve Uzun Vadeli Yatırımların toplam bedeli 919 milyon 119 bin TL olarak belirlendi. - MERSİN