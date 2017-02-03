Mersin Valisi Çakacak'tan El Bab Gazisini Ziyaret

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin İlban'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çakacak, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek İblan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.



İlban ile bir süre sohbet eden Çakacak, tedavisi devam eden gazinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.



İlban'ın yanında bulunan ailesiyle de görüşen Çakacak, gazinin tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini, şehitler ve gaziler sayesinde ülkenin dimdik ayakta olduğunu belirtti.



İlban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisini iyi hissettiğini kaydetti.



Ziyarette, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de yer aldı.