Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 3 ayrı dalda verilecek ödüllerin sahipleri belirlendi.



Festival komitesinden yapılan açıklamada, Sanat Etkinliği Derneğince düzenlenen 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 2-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.



İkisi açık hava konseri olmak üzere 14 etkinliğin yapılacağı festivalde 3 ayrı dalda verilecek ödüllerin sahiplerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Festival Sanat Ödülü'ne yarım asırlık sanat hayatlarıyla pek çok sanatsal değer yaratan devlet sanatçıları Ayla Erduran ve Ayşegül Sarıca, Festival Kent Ödülü'ne onlarca çalışmasını kitaplaştırarak Mersin'in yakın tarihine ışık tutan mimar ve yazar Semihi Vural, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü'ne ise genç yaşta elde ettiği uluslararası başarılarıyla Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı-Klasik Gitar Sanat Dalı 8. sınıf öğrencisi Aylin Çelik layık görüldü."



Ödüllerin festival etkinlikleri kapsamında sahiplerine takdim edileceği öğrenildi.