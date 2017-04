Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tour Of Mersin Start Aldı (2)

İLK ETABIN KAZANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI



Anamur İlçesinden start alan Tour Of Mersin ilk etabının kazananları belli oldu. Türkiye'den 5 takımın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Bulgaristan olmak üzere toplam 7 ülkeden 11 takımın mücadele ettiği yarışlar nefes kesti. Gülnar İlçesi Yanışlı mevkinde sona eren ilk etap kıyasıya mücadelelere sahne olurken, sporcular birincilik için pedal bastı. Yarışın ilk gününde birinciliği Belaruslu Stanislav Bazhkou göğüslerken, ikinciliği Kazakistanlı Matvey Nıkıtın, üçüncülüğü ise yine Belaruslu Yauhen Sobal göğüsledi. İlk üçe giren yarışmacılar ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın elinden aldı.



Genel klasman dalında Belaruslu Stanislav Bazhkou, Dağ Klasmanı dalında Belaruslu Stanislav Bazhkou ve Sprint Klasmanında line Belaruslu Stanislav Bazhkou birinci oldular.



Anamur Kapısı'nda Kazakistanlı Matvey Nıkıtın birinci, Bozyazı Kapısı'nda Ukraynalı Yehor Dementyev birinci, Aydıncık Kapısı'nda ise birinciliği Belaruslu Eduard Vorganov elde etti.



Tour Of Mersin'in ikinci etabı, yarın Aydıncık'ta başlayarak, Mezitli Soli Pompeiopolis'te sona erecek.