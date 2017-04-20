Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tour Of Mersin Start Aldı

Mersin'de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin) Anamur ilçesinden start aldı.



Kaymakam Cengiz Cantürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, sporcular ve vatandaşların katıldığı törenin ardından sporcular tek tek protokol önüne çağırılarak tanıtıldı.



Anamur Belediye Başkanı Türe, sporculara 'Anamur muzu yiyen kazanır' diyerek kasalarla muz ikram etti. Startı ise Kaymakam Cengiz Cantürk verdi. Startın verilmesi ile birlikte pedal basan sporcular birincilik için mücadele etti. Özellikle tırmanışta zorlanan sporcular, kıyasıya bir mücadele sergiledi.



Yarış, ikinci gününde Aydıncık ilçesinden start alıp merkez Mezitli İlçesi Soli Pompeiop'de, üçüncü gününde Tarsus ilçesinden başlayıp merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda, son gün ise yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp burada sona erecek.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Başkan Türe'nin sporculara muz ikram etmesi



Folklor gösterisi



Protokolün konuşması



Protokol start alanında fotoğraf çekimi



Start verilmesi



Seyircilerden görüntü



Bisikletli sporcuların yarış görüntüleri



(Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR, (MERSİN) DHA)