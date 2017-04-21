Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi.



Aydıncık ilçesinden başlayan yarışın ikinci etabında Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinden geçen sporcular, toplamda 165 kilometre pedal çevirerek yarışı tarihi merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeipolis Antik Kenti sütunlarında tamamladı.



Yarışın ikinci gününde birinciliği Belaruslu sporcu Siarhei Papok göğüslerken, Bulgaristanlı Jose Daniel Viejo ikinci, Bulgaristanlı Mattia Viel üçüncü oldu.



Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, takdim etti.



Dağ, sprint ve genel klasman dalında birinci olan Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou'ya da ödüllerini protokol üyeleri verdi.



Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı yarın Tarsus ilçesinde başlayıp, Mersin kent merkezinde sona erecek.