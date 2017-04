Mersin Tour Of Mersin, Fırtına Darbesiyle Son Buldu

Tour Of Mersin, fırtına darbesiyle son buldu



MERSİN'de düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin?, nefes kesen 4'üncü etabın tamamlanmasıyla sona erdi.



Fırtına nedeniyle son gün etabı belirlenen parkurda yapılamazken, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) komiseri tarafından alınan karar doğrultusunda parkur 25 kilometreye düşürüldü. Bisikletçiler Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başlayıp, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde beş tur atarak, yine Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yarışı tamamladı.



Dereceye giren sporcular ödüllerine Nobel Otel'de düzenlenen ödül töreni ile kavuştu. Törene Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ve sporcular katıldı



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Yarışın dördüncü ve son etabında Bulgaristan takımından Mattia Viel birinciliği göğüslerken, yine Bulgaristan takımından Jose Daniel Viejo Redondo ikinci, Kazakistan takımından Nur Bolat Kulimbetov ise üçüncü oldu. Genel Klasmanda Belarus takımından Stanislav Bazhkou birinci olurken, Yokuş Klasmanı dalında Türk sporcu Nazım Bakırcı birinciliği elde etti. Sprint Klasmanı dalının kazananı Belarus takımından Stanislav Bazhkou olurken, Genel Takım Klasmanında ise Belarus takımı Minsk Cycling Club liderlik kürsüsüne çıktı. Mersin'in tarihi, kültürel, doğal değerlerinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Tour Of Mersin'de, kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında pedal çeviren sporcular, 4 gün boyunca zorlu etaplardan geçerek kıyasıya mücadele etti. Anamur ilçesinde start alan ve 7 ülkeden 11 takım, 83 sporcunun ter döktüğü organizasyon, büyük ilgi ile son buldu.