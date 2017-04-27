Mersin Torosların Zirvesinde Resital
Torosların zirvesinde resitalMersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Aslanköy'de eğitim etkinliği kapsamında öğrencilere verdikleri konserde renkli görüntüler yaşandı.
Torosların zirvesinde resital
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları, merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı Aslanköy'de eğitim etkinliği kapsamında öğrencilere verdikleri konserde renkli görüntüler yaşandı. Mezzo soprano Beste Berk, tenor Ali Ulvi Karaca ile piyanist Ahad Asker'in eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler zaman zaman söylenen eserlere eşlik etti. Etkinlik sonunda Ahad Asker, öğrencilere piyanoyu tanıttı. Bazı öğrenciler de hayatlarında ilk kez gördükleri piyano çalmanın keyfini çıkarttı
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MERSİN DHA
(Tür: Yurt)