Mersin Toroslarda Bayram Kutlaması

Toroslarda bayram kutlaması



Mersin'in merkez Toroslar Belediyesi'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Torosların zirvesinde de kutlandı.



Belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 400 işçi aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Başkan Hamit Tuna, "İşçilerin altın terinin kurumadan emeklerini alması bizleri mutlu ediyor. Bu nedenle burada işçi kardeşlerimizin her zaman haklarının yanındayız" dedi.



Başkan Tuna daha sonra hazırlanan kavurma, pilav ve tatlıdan oluşan yemekleri kendi elleriyle işçilere dağıtırken, davul zurna eşliğinde işçilerle birlikte halay çekerek bayramlarını kutladı.