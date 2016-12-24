Mersin teröre karşı tek yürek oldu. Mersin Valiliği başta olmak üzere tüm kurumlar, belediyeler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaf odaları, oda ve borsa başkanları ile kent ekonomisine yön verenler, son günlerde artan terör saldırılarına karşı alanlara indi. Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren "Türkiye için bayrağını al da gel. Biz Türkiye'yiz" yürüyüşü ve mitingine katılan binlerce Mersinli, teröre lanet yağdırdı.



Binlerce Mersinli tek vücut oldu



Mersin'in siyasi, ekonomik ve demokratik tüm dinamikleri, teröre karşı birlik oldu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde düzenlenen "Türkiye için bayrağını al da gel. Biz Türkiye'yiz" yürüyüşü ve mitingine katılan, sağcısı solcusu, Türkü Kürt'ü, Sünni'si Alevi'si, valisi, belediye başkanı, milletvekili, genci yaşlısı ve kadını erkeğiyle tek vücut olan Mersin, ellerinde Türk bayraklarıyla Mersin'den Türkiye'ye birlik ve kardeşlik mesajı verdi.



Yağmura ve soğuğa rağmen öğle saatinde Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan Mersinlilere, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti, CHP ve MHP Mersin Milletvekilleri ile odalar ve sivil toplum örgütlerinin başkanları da eşlik etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla stat önünden yürüyüşe geçen kalabalık grup, İnönü Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Grup meydanda 10. Yıl Marşı ile karşılanırken, Vali Çakacak ve beraberindekiler platforma çıkarak vatandaşları selamladı.



Sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganının atıldığı mitingde, tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Vali Çakacak: "Mersin teröre karşı tek yürek oldu"



Mitingde, "Mersin teröre karşı tek yürek oldu. Bugün burada Türkiye var, çünkü Mersin her özelliğiyle Türkiye'dir, Türkiye'nin bir örneğidir" diyerek konuşmasına başlayan Vali Çakacak Mersin'de bugün teröre karşı tek ses olan, birlik, beraberlik, kardeşlik gösteren herkese teşekkür etti. Siyasi düşüncesi, dünya görüşü, kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, günün birlik, beraberlik, kardeşlik günü olduğunu vurgulayan Çakacak, bu güzel tabloyu oluşturan Mersinlilere şükranlarını sunduğunu söyledi. İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen terör saldırıları ile Ankara'da Rusya Büyükelçisi'ne düzenlenen suikastı anımsatan Çakacak, "Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Tüm bunlara baktığımızda güzel ülkemiz üzerinde terör örgütlerini öne sürerek büyük oyunlar oynandığını görüyoruz. Ülkemiz çok önemli günler geçiriyor, çok önemli günler yaşıyoruz. Sanki tarih tekerrür ediyor gibi. Emperyalist güçler yüce milletimizi tarihten silmek istediler ama unuttukları bir şey vardı; binlerce yıldır bizlere vatan olan bu topraklar basit bir toprak parçası değildi. Bu topraklar vatandı. Bu toprakların vatan olması için atalarımız büyük bedel ödedi. Atalarımız bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatan yaptılar. Milletimiz bu toprakların vatan olması için canlarını ortaya koydu. Birlik ve beraberliklerinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiler" dedi.



"Dört koldan saldırıyorlar"



Günümüzde de bu vatan topraklarının ve yüce milletin, birliğe, kardeşliğe, vatana kastetmek üzere küresel terör örgütlerinin saldırısı altında olduğunu vurgulayan Çakacak, "Dört koldan saldırıyorlar. PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ, ne gibi terör örgütü varsa yüce milletimizin üzerin saldılar. Küresel güçler, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini önlemek için elinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bu ülkenin büyümesinden, gelişmesinden, demokrasisinden, insanlığımızın birliğinden rahatsızlar ve bu birlik beraberliğin bozulması, insanlarımızı birbirine kırdırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yüce milletimiz nasıl Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda bir ve beraber olarak ülkemize, vatanımıza sahip çıktıysa bugün de farklılıklarını, zenginlik olarak görerek birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunu dünyaya göstererek vatanına, demokrasisine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkıyor. Bugün Mersin teröre karşı tek yürek. Sizde bu yürek, bu inanç, bu birlik, bu kardeşlik oldukça bu topraklarda hiçbir terör örgütü duramayacaktır" diye konuştu.



Kocamaz: "Bugün burada destan yazıyoruz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ise "Bugün Mersin Türkiye'dir, ay yıldızdır, bayraktır" diyerek, Mersinlilerin bugün bu meydanda destan yazdıklarını söyledi. Kocamaz, "Bu destan, birliğimizi bozmak, içimize korku salmak, tüm dünya mazlumlarının umudunu söndürmek için tertiplenen ihanetlere karşı dik duruşumuzun destanıdır" ifadelerini kullandı.



Türk halkı dik durdukça, beraber oldukça bayrağını kimsenin indiremeyeceğini, ezan sesini dindiremeyeceğini dile getiren Kocamaz, "Türkiye, ebedi Türk vatanı olmaya devam edecektir. Son bir ayda onlarca şehit verdik. Üzgünüz, kızgınız, yaslıyız; belki biraz da kaygılıyız. Ancak gün, hayıflanma, kederlenme günü değildir. Gün, birbirimize daha sıkı sarılmak, cennet vatanımızı kan gölüne çevirmek isteyenleri bu muhteşem tabloyla kahretmek günüdür. Acımız büyük, yaslıyız ama bu yası vakur bir şekilde tutacağız. Sinmeden, korkmadan, köşemize çekilmeden, Toroslar gibi dimdik durarak, hep uyanık kalarak tutacağız. Kötü niyetlileri, millet düşmanlarını gözyaşlarımızla sevindirmeyeceğiz. Onları, hizmet yolunda koşarken akıttığımız terlerde boğacağız. Barış için, kardeşlik için, huzur için dimdik durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Aşut: "Bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz"



Mitingi düzenleyen siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve odalar adına hazırlanan ortak açıklamayı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut okudu. Özellikle teröre, şiddete ve binlerce yıllık kardeşliği bozmaya çalışan tüm mihraklara Türk milletinin ve Mersinlilerin duruşunu, kararlılığını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Aşut, "Bugün burada gördüğünüz bu fotoğrafta Türkiye'nin kendisi var. Bu fotoğrafta Anadolu'nun başka başka illerinden kentimize göç eden ve artık Mersinli olan, bu vatanı, devleti ve bayrağı aziz bilen tüm Mersinlilerin kendisi var. Mersinlilerin teröre karşı duruşu, geleceğe ait ortak duyguları var" dedi.



Ülkenin son zamanlarda artan terör olaylarında büyük acılar yaşadığına dikkat çeken Aşut, öldürmeyen acının güçlendirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "İşte bu şer güçler, terörü destekledikçe biz birbirimize daha çok sarılıyoruz. Kukla olan bu terör örgütleri, korkak eylemlerini gerçekleştirdikçe biz daha da bileniyoruz, daha da bir oluyoruz. Ama asıl tehlikenin ve bunların asıl amacının farkındayız, bilincindeyiz. Unutmayın, bu ülke, ekonomik kriz mühendislikleri ile yıkılamaz. Terör, askerimizi, polisimizi şehit ederek hedefine ulaşamaz. Terör; hedefine, toplumu bir birine düşman ederek ulaşır. Toplumda kaos ve kargaşa yaratarak ulaşır. Biz bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz."



Miting, konuşmaların ardından Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun'un şehitler için okuduğu duaların ardından sona erdi. - MERSİN