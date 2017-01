Mersin Tarsus'ta Gecekonduda Esrarengiz Kazı 1.5 Aydır Bitmedi

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 82 Evler Mahallesi'nde gecekondu türündeki bir evde Özel Harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı yaklaşık 1.5 aydır sürüyor. Kazının yapıldığı eve girmek isteyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'ya izin verilmedi. Kazının yapıldığı evin sokağında önlem alan polislerle bir süre görüştükten sonra açıklama yapan Atıcı 'gizlilik kararı' olduğu için alana alınmadığını belirterek, "Bir an önce buranın sırları neyse çözülmesi ve halka aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerekir. Benim gözüm burada olacak" dedi. Ankara'dan oluşturulan özel bir ekip, Özel Harekat polislerinin aldığı önlemler altında yaklaşık 1.5 ay önce mahalleye girdi. MİT görevlilerinin de yer aldığı ekip çalışmalara başlarken, sokağın giriş ve çıkışı zıhlı polis araçlarıyla kapatıldı. Mahalle halkı yaşanan korku ve panikle polise silahlı kişilerin mahalleyi bastığı yönünde ihbarda bulununca, kendilerine kazının Başbakanlık bilgisinde yapıldığını belirten resmi yazı gösterildi. Giriş ve çıkışa kapatılan sokağın çevresinde oturan diğer evlerdeki vatandaşlara sınırlı izin verilmesi polis ile vatandaşları zaman zaman karşı karşıya getirdi.



20 KİŞİ 24 SAAT ÇALIŞIYOR



Modern cihazların kullanıldığı kazıda, 24 saat esasına göre 20 kişi çalışıyor. Kazıyla ilgili özel ekip ve kazıda görev alanların iaşe ve barınmaları da aynı yerde giderilerek dışarıyla bağlantılarının kesildiği bölgede, güvenlik önemlerinin üst düzeyde olması dikkat çekiyor. Kazının ilk başladığı günlerde çevredeki binalara keskin nişancıların yerleştirildiği, evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışında ise tam donanımlı özel hareket polisinin aldığı önlemler, bölgede oturan vatandaşların aşırı tepkisini çekince hafifletildi. Evin damında kurulan kulübede tam donanımlı Özel Hareket polisleri 24 saat esasına göre nöbet tutmayı sürdürüyor. Nöbetçi polisler ellerindeki dürbünle çevreyi sürekli kontrol ederken, kazının yapıldığı evin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışı hala kapalı. Sokağın girişinde kurulan derme çatma soba kurulan kulübede uzun namlulu silah taşıyan polisler görev yapıyor.



DEFİNE CİNAYETLERİ Mİ?



Kazının 2012 yılında Tarsus'ta, tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini araştırırken öldürüldüğü iddia edilen polis memuru Mithat Erdal cinayeti ile ilgili olabileceği konuşuluyor. O tarihte önce kendi tabancası ile vurulduğu açıklanan polis memuru Mithat Erdal'ı öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıl hapse çarptırıldı. Polisin eşi Sibel Erdal ise, kocasının cinayetiyle ilgili soruşturmanın dönemin emniyet yetkilileri tarafından engellendiğini iddia ederek bir süre önce üst makamlara dilekçe ile başvurdu. Eşinin bir suç şebekesi tarafından öldürüldüğünü öne sürerek, şüphelerini de bildirip geniş bir araştırma yapılması isteğini bu dilekçede belirtti. Kazının da bu başvurulardan sonra yapıldığını ifade ediliyor.



KAZI ALANINA GİREMEDİ



Tarsus'a, yaşanan sel afeti ile ilgili incelemeler yapmak üzere gelen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, kazı bölgesine girerek durumu yerinde görmek istedi. Atıcı'yı sokağın girişinde karşılayan sivil polisler, kazı yapılan eve girmesine izin vermeyerek konuyu güvenlikten sorumlu amire bildirdi. Bunun üzerine vekilin yanına gelen sivil amir, gazetecileri bölgeden çıkardı, kendisini ise bilgi vermek üzere kulübeye davet etti.



VALİ: CİDDİ KORUMA GEREKTİREN BİR DURUM



Kazı yapılan eve girmesine izin verilmeyen ve yaklaşık yarım saat misafir edildiği kulübede yetkililerden bilgi alan Atıcı, çıkışta konu ile ilgili konuştu. Kazının alışılagelmiş bir kazı olmadığı konusunda Tarsus'tan 8-1 0 kişinin kendisini aradığını ve tedirginliklerini söylediğini anlatan Atıcı şöyle devam etti:



"Bu arkadaşlar polislerin koruduğunu, sokağa kimsenin alınmadığını, keskin nişancıların olduğu ifade etti. Tabii sıradan bir kazı görüntüsü yoktu. Böyle bir intiba uyandığı için, ben de halkında tedirgin olduğunu görünce Tarsus'a geldim. Öncelikle Kaymakam bey ile görüştüm. Kaymakam bey kazıdan haberdar olduğunu ancak çok detaylı bilgisi olmadığını söyledi. Müze müdürü ile görüştük, müze müdürü ise bir kurtarma kazısı için başvuruda bulunduklarını ifade etti. Daha önceki yıllarda bundan 5- 6 yıl kadar önce burada çeşitli kaçak kazıların yapıldığı ve bu kazılar neticesinde de bir kurtarma kazısının gerekli olduğunu ifade etti. Arkasından Vali beyi aradım durum nedir diye. Sayın valimiz de bana burada bir kazı çalışmasının yapıldığını, ancak ciddi koruma gerektiren bir durum olduğunu ifade ettiler."



BURADA CİNAYETLER İŞLENMİŞ



Üst düzey yetkililerden tam doyurucu bilgiler alamadıkları için yerinde inceleme yapmaya geldiklerini hatırlatan Atıcı şöyle dedi: "Buradaki görevlilerle konuştuk. 'Evet, burada bir kazı çalışması var ama bu kazı çalışmasıyla ilgili bir gizlilik kararı var' dediler. Bu gizlilik kararıyla ilgili bu alana girmemin mümkün olmadığını ifade ettiler. Burada geçmişte yapılmış olan kazılar ve bu kazılar neticesinde işlenen cinayetler olduğunu ifade ettiler. Burada bir kazı çalışması var buradan tarihi bilgiler elde edilecek. Ancak, bu tarihi bilgiler anlaşılıyor ki birçok insanın ilgisini çekmiş, birçok insanın dikkatini çekmiş ve burada cinayetler işlenmiş. Burada bir polisin öldürüldüğü konusu da araştırılıyor. Hatta bu polisin ölümüyle ilgili peş peşe bir takım cinayetlerinde bağlantılı olabileceği söylendi. Kazı önemli bir kazı. Ancak bu kazı anlaşılıyor ki pek çok insanın dikkatini çekmiş ve birçok yaşama mal olacak kadar önemli bir kazı. Ama arkadaşlar bir 10 gün içerisinde buradan daha detaylı bilgi çıkabileceğini ifade ettiler. Ben de halkın temsilcisi olarak insanların endişelerini dile getirdim. Bir an önce buranın sırları neyse çözülmesi ve halka aydınlatıcı bilgiler verilmesi gerektiği konusunda onları uyardım. Benim gözüm burada olacak."