Mersin-Tarsus Osb Müteşebbis Heyeti Toplantısı Yapıldı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.



Mersin Valisi Özdemir Çakacak'ın başkanlığında OSB binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Tarsus Ticaret Odası Başkanı Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.



Toplantıda, Mart ayına ait gelir gider ve bütçe tablosu gözden geçirilerek, bir önceki dönemde alınan yönetim kurulu kararları değerlendirildi.