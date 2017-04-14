Mersin Süper Talihliyi Konuşuyor

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Süper Loto'nun gerçekleşen çekilişindeki 6 bilen iki talihliden biri olarak 13 milyon 10 bin 889 TL kazanan meçhul kişinin kim olduğu merak ediliyor.



Milli Piyango İdaresi tarafından dün gece çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kuponunun Erdemli İlçesi'ne bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki şans oyunları bayisinden oynandığı ortaya çıktı. 13 yıldır şans oyunu bayisi işleten Hasan Yalçın, daha önce 10 Numara ve Şans Topu'ndan büyük ikramiyeler kazandırdığını belirterek, şimdi de en büyük ikramiyeyi Süper Loto aracılığı ile verdiğini söyledi.



Yalçın, kendisinin de herkes gibi talihlinin kim olduğunu merak ettiğini ifade ederek, "Uzun yıllardır şans oyunları bayiliği yapıyorum. Daha önce de büyük ikramiyeleri de kazandırmıştım. Talihlinin kim olduğunu bilmiyoruz. Makineden mi yoksa kendi mi doldurduğunu da kuponu görmediğimiz için bilemiyoruz. Gönlünden ne koparsa bir siftah da bize atarsa seviniriz. İnşallah ihtiyacı olan bir kişiye çıkmıştır. İlçemize ve mahallemize hayırlı olsun. İyi işlerde parayı kullanma nasip etsin" dedi.



Mahalle sakinleri de şanslı kişiyi merak ettiklerini ve biran önce ortaya çıkıp, iyi işlerde parayı kullanmasını istediklerini söyledi. - Mersin