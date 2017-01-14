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Mersin Söğütözü Yaylası'nda Mahsur Kalan 2 Kişi, Arama Kurtarma Helikopteri ile Kurtarıldı

Mersin Söğütözü Yaylası'nda Mahsur Kalan 2 Kişi, Arama Kurtarma Helikopteri ile Kurtarıldı

Mersin ili Mut ilçesi Söğütözü Yaylası’nda mahsur kalan 2 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı.

Mersin Söğütözü Yaylası'nda Mahsur Kalan 2 Kişi, Arama Kurtarma Helikopteri ile Kurtarıldı

Mersin ili Mut ilçesi Söğütözü Yaylası'nda mahsur kalan 2 kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 04 Ocak 2017 tarihinde Mersin ili Mut ilçesi Söğütözü Yaylası'nda mahsur kalan iki kişinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait arama kurtarma helikopteri ile kurtarılarak, Mersin'de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildiği olayın görüntülerini paylaştı. - ANKARA


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