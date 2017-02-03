Mersin Seraların Ortasında Çıkan Yangın Üreticileri Korkuttu

Seraların ortasında çıkan yangın üreticileri korkuttu



MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, muz seralarının ortasındaki sazlık alanda çıkan yangın üreticilere korku dolu anlar yaşattı.



İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.