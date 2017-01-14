Mersin Sel Felaketinde Sigorta Tartışması

Sel felaketinde sigorta tartışması



MERSİN'de yaşanan sel felaketinin ardından, kentin afet bölgesi ilan edilmesi istenirken, üreticilerin tarım sigortası yaptırması istendi, üreticiler ise sigortanın pahalı ve zararlarını karşılamadığını ileri sürdü.



Mersin'deki sel felaketini değerlendiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları (TARSİM) bünyesinde şu anda sigortalılık oranının çok düşük olduğun, çalışmaları daha da genişleterek tüm çiftçilerin afet ve benzeri giderlerini karşılama noktasına taşımaya çalıştıklarını açıkladı.



SERALAR İSTENEN VASIFLARDA DEĞİL



Örtü altı üretim yapılan ilçelerdeki ürünlere sigorta yaptıramadıklarını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise, TARSİM'in örtü altındaki ürünleri don zararına karşı sigorta yapmadığını belirterek, "Bu bölgede en çok zararı don afetinden yaşıyoruz. Bu yüzden çiftçilerimiz sigortadan faydalanamıyor. Sigortanın örtü altı üreticiliğinde aradığı vasıfları bizim seralarımız karşılayamıyor. Bu yüzden çiftçiler yararlanamıyor. Çiftçilerimiz sigortanın hasarı karşılama oranından memnuniyetsizlik duyuyorlar. Çiftçiler ürünlerin satış fiyatını önceden bilemediği için, devlet yüzde 50 destek verse de maliyet biniyor ve çiftçi sigorta yapmıyor. Primler de çok fazla. Aracı olan firmaların kar payı düşerse sigorta kullanımı artacaktır" dedi.



MUAFİYETLER SİGORTADAN SOĞUTUYOR



Çiftçilerin muafiyetler nedeniyle TARSİM'e sıcak bakmadığını belirten sigortacı Emel Bildik, Mersin genelinde sigorta yaptırma oranlarının düşük olduğuna işaret ederek, "Çiftçilerimizin tercih etmeme sebebi, sigorta poliçelerinde uygulanan muafiyetler. Tam hasar alamadıklarından dolayı ilgi göstermiyorlar. Diyelim ki 30 bin TL teminatlı bir bahçeniz var. Bu arada bir dolu hasarı oluştu. Yüzde 100 hasar olduğunu düşünün, ilk başta yüzde 20 gibi bir muafiyet uyguluyoruz. 30 bin liranın yüzde 20'sini ödemiyoruz. Onun haricinde müşterek muafiyetler uygulanıyor. Çiftçinin alacağı rakam 14-16 bin lira civarında oluyor. Böyle olunca çiftçi rahatsız oluyor ve TARSİM poliçeleri yavaş ilerliyor" diye konuştu.



ÇİFTÇİNİN SİGORTAYA VERECEK PARASI YOK



Normal şartlarda zaten kazanamadıklarını ifade eden çiftçi Musa Yılmaz, kendisinin sigorta yaptırmadığını kaydederek şunları söyledi: "Millet su parası, bakım parası derken mahsulünden aldığı parayı sigortaya verecek. Çünkü pahalı sigorta. Nasıl yaptırsın? Bu yüzden çiftçiler bu konuda zor durumdadır. Aldığımız mahsulle evimizi geçindiremiyoruz, nasıl sigorta yaptıralım. Dönüm sulaması 120 lira olmuş, ilaç, gübre derken alınan destekte karşılamıyor, sıkıntı var. Sigorta yaptıran da parasını zamanında ve sağlıklı şekilde alamıyor. Zararı tespit ediyorlar, sonra 'Para daha gelmedi' deyip erteliyorlar. Çiftçinin parası zamanında gelmeyince de zarara uğruyor."