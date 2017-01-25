Mersin Şehir Hastanesi Gün Sayıyor

Türkiye'nin hizmete açılacak ilk Entegre Şehir Hastanesi olma özelliğini taşıyacak Mersin Şehir Hastanesi hizmete girmek için gün sayıyor.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Memnune Çamsarı, düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 370 bin metrekare kapalı alana sahip hastane hakkında bilgi verdi. Hastanenin kabul aşamasına geldiğini ifade eden Çamsarı, "Konusundaki uzmanlar tüm sistemleri kontrol ederek geçtiğimiz haftalarda kabul sürecine başladı. Şu anda tüm testler, sistemlerin doğru ve eksiksiz çalıştığını, sağlık hizmeti sunmaya yeterliliği test ediyoruz. Bir prizden son teknoloji cihazın çalışmasına kadar kontrol sürüyor. Bir kaç gün içerisinde kontroller tamamlanıp hizmete hazır olduğunu tespit ettiğimiz anda hasta kabulüne başlayıp hizmet vereceğiz" dedi.



Hastane hizmetlerinin özel sektörde değil, kamu garantisinde olduğunu ve vatandaşların daha önce kamu hastanelerinde aldıkları şartlarda hizmet alacaklarını kaydeden Çamsarı, Şehir Hastanesi'nin Bilkent'te planlanan hastaneden sonra en yüksek yatak kapasitesine sahip hastane olduğuna dikkat çekti. Çamsarı, "Hastanemize ulaşımla ilgili ek yollar yapıldı, bazı yollar genişletildi, belediyemiz toplu taşıma hizmetine başladı. Vatandaşlarımızın ilimizin herhangi bir yerinden gelirken ulaşımda zorluk çekmemesi için tüm tedbirler alındı. Gerekirse Devlet Hastanesi yerleşkesinden buraya ek ulaşım sağlanacak. Bu hastane Türkiye ve Mersin için büyük kazanımdır. Hastalar eksiksiz hizmet alacak ve başka hastanelere sevk zorunluluğu olmayacak. Hedefimiz hastaneye eksiklik kalmadan geçmek" diye konuştu.