Mersin Sebze Yüklü Kamyon Cayır Cayır Yandı

Sebze yüklü kamyon cayır cayır yandı



Mersin'in Tarsus ilçesinde motor kısmından alev alan kamyon cayır cayır yandı. Kamyondan yükselen alevler yan tarafında park halinde duran başka bir TIR'a da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.



Şanlıurfa'ya sebze ve meyve götürmek için Tarsus Hal Kompleksi'nin Ardiyeciler bölümüne gelen 25 yaşındaki Fırat Hancı, yükünü aldıktan sonra hareket etmek için hazırlıklara başladı. Bu sırada Hancı'nın sahibi olduğu 63 LS 395 plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra da kamyon alev alarak yanmaya başladı. Yoğun duman ve alevlere müdahale için harekete geçen kamyon sürücüsü, yüzünden yaralandı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen kamyona müdahale etti. Ortalığı saran alevler ve yoğun dumandan nedeniyle hal kompleksinde çalışan vatandaşlar ve işyeri sahipleri panik yaşadı. Kamyon ve kasasındaki sebze ve meyveler alevler arasında kaldı. Alevler, park halinde duran 15 NS 733 plakalı TIR'a da sıçradı. Alev topuna dönen araçlardaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, işyerlerine ulaşmasına engel oldu. Hal kompleksindeki kamyon yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Fırat Hancı, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hancı tedavi altına alınırken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.