Mersin Rotary Meslek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin Rotary Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen Meslek Ödülleri töreninde, mesleğinde öncü, başarılı iş ve meslek insanları ödülleri sahiplerini buldu.



Mersin Rotary Kulübü, mesleğinde öncü, başarılı iş ve meslek insanları ödül törenini düzenledi. Törende ödül alan isimlerin özgeçmişi ve kariyerlerini konu alan kısa filmlerin gösterimi yapıldı. Rotary Kulübü Başkanı Cem Bucuge'nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, 2430. Bölge Güvarnörü Güner İnci katıldı.



Geceye katılan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, toplumun yaralarına derman olmaya çalışarak katkılar sunan her yapıyla istişareli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Mersin Rotary Kulübü ile de çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Mersin Rotary Kulübü ile hazırladıkları Ev Kadınları Eğitimi (EVKA) projesi ile TORTEK bünyesindeki ev hanımlarına aile içi iletişim, sağlık, hukuk ve girişimcilik gibi konularda eğitim verdiklerini hatırlatan Başkan Tuna, mesleğinde tecrübeli olan kişiler tarafından verilen seminerlerin sonucunda, bayanların özgüvenlerinin ve girişimcilik ruhlarının daha da kuvvetlendiğini gördüklerini ifade etti.



Törende, kaybolan meslekler kategorisinde Mahmut Öztep, yılın sanatçısı kategorisinde Ahmet Baran, yılın akademisyeni kategorisinde Prof. Dr. Uğur Ersoy, yılın sporcusu kategorisinde Ömer Onan, yılın iş ve meslek kadını kategorisinde Berna Odovanan ve yılın iş ve meslek adamı kategorisinde Erden Timur'a ödül verildi. - MERSİN