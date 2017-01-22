Mersin Pazarda Kadınlara Meme Kanseri Taraması Yapıldı

Mersin'de Özgecan Kadın Üretici Pazarı'nda ücretsiz meme kanseri taraması yapıldı. Mezitli Soroptimist Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Neval Sarıoğlu, kendi ürettikleri doğal ve el emeği ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayan ve daha önce hiç meme kanseri taraması yaptırmayan kadınları taramadan geçirerek elle muayene etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği sağlık taramasında Sarıoğlu, üretici kadınlara memenin iyi ve kötü huylu hastalıkları hakkında bilgi verdi. Meme kanseri taramasının neden önemli olduğunu anlatan Sarıoğlu, erken teşhis için kendi kendine meme muayenesinin önemine dikkat çekerek, "Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. 20 yaşından önce kızlarımızın, hanımlarımızın kendi kendini muayene yöntemlerini öğrenmesi lazım. 40 yaşın üzerindeki kadınların da her yıl düzenli olarak mamografik tarama yaptırmaları gerekiyor. Tarama programları sayesinde meme kanserinde erken tanı rahatlıkla konulabiliyor ve kadınların korkulu rüyası olan bu hastalıktan tamamen kurtulmaları sağlanabiliyor" dedi.



Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Sembol Tarhan ise, meme kanserine dikkat çekmek istediklerini söyleyerek, "Hiç meme taraması yapmamış kadınlar olduğunu tespit ettik. Özgecan Kadın Üretici Pazarı'nda meme taramasına başlamaya karar verdik. Meme kanserinde kadınları bilinçlendirip farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.