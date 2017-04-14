Mersin Ortadoğu'da Sular Isındı, Üretici Kaygılandı

Mersin Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, Suriye'deki kimyasal saldırı nedeniyle Ortadoğu'da suların tekrar ısınmasının sektör olarak kendilerinin ciddi anlamda kaygılandırdığını söyledi. En büyük ihracat kapılarından olan Irak'ın yanı başında yaşanan krizi tedirgin gözlerle izleyen üreticiler, sorunların Irak'a da sıçrayarak yaşanabilecek muhtemel bir ambargo durumunda sektörün ciddi zarar görmesinden korkuyor. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri yakından izleyen üreticilerin kaygılı bir süreç yaşadığını belirten Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, bu tablonun sektör olarak kendilerinin ciddi anlamda kaygılandırdığını söyledi. Rusya'nın domates, salatalık ve üzümde uyguladığı ambargoların sürdüğünü hatırlatan Şen, "Bizim şu an en büyük pazarımız olan Irak ve çevresinde yaşanan sıkıntılardan ciddi anlamda kaygılıyız. Irak'taki bir kapının kapanması veya bir ambargonun uygulanması sektörün çöküşü anlamına gelir. Irak'a şu anda ciddi anlamda domates gönderiyoruz. Yaklaşık 15 gün sonra meyve sezonu başlıyor. Erik, kayısı, çilek, armut ve elma gibi her türlü meyveyi Irak'a pazarlayacağız. Bu yüzden Irak çok ciddi bir pazar bizim için. Orada bir sorunun yaşanmamasını umut ediyoruz" dedi.



RUSYA AÇIĞI IRAK İLE KAPATILIYOR



En büyük ihracat kaleminin domates olduğunu belirten Şen, "Rusya ile yaklaşık 258 milyon dolarlık domates ihracatımız vardı. Maalesef 40 milyon civarında bir domates gönderebiliyoruz. Bunun açığını Irak ile kapatabiliyorduk. Onun için sektör ciddi bir sorun yaşamıyordu. Fakat suların yeniden ısınması bizi ciddi anlamda düşündürüyor ve kaygılandırıyor. Bir sorun yaşanırsa da sektör ciddi anlamda zarar görecektir. Bunu tolere edebileceğimizin ihtimali yok. Suriye ile de ufak bir ticaretimiz var ama biz özelikle Irak ile bir sorun yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.