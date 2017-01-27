Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlıkları, Belediyelere de Fidan Desteği Verecek

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yerli fidan kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan genelgesi doğrultusunda artık kendi fidanlığında yetiştirdiği fidanları belediyelere de verecek.



Konuyla ilgili Tarsus Orman Fidanlığı'nda değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Ağaçlandırma Şube Müdürü Erdoğan Üstüner, Fidanlık Müdürü Mehmetcan Yüksel, Fidanlık Müdür Yardımcısı Deniz Beyazgül, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus belediyelerinin park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda konuşan Müdür Mahmut Yılmaz, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda, bölge müdürlüğümüze bağlı Tarsus, Anamur ve Mut'ta bulunan 3 fidanlık şefliğinde Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan asli orman ağaçları fidanları ile birlikte mahalli ihtiyaçlar için talep edilen park bahçe bitkileri de üretilmektedir. Müdürlüğümüzün yıllık fidan üretim kapasitesi 10 milyon adet olup, 154 farklı türde fidan çeşidi üretilmektedir. Fidanlıklarımızda sedir, kızılçam, ardıç gibi asli orman fidanlarının yanı sıra, alıç, üvez, kuşburnu gibi yaban hayatı için önemli fidan türleri üretilmektedir. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından dikimi yaygınlaştırılmaya çalışılan ceviz, badem gibi katma değeri yüksek gelir getirici türler, boylu ve formlu çınar, akçaağaç, limoni servi gibi park ve bahçe peyzajlarında kullanılan türler de üretilmektedir. Üretilen bu fidanlar yalnızca Mersin ilinde değil, talep doğrultusunda diğer illere de gönderilmektedir. Tür çeşitliliğinin arttırılması ve yöreye uygun türlerin yaygınlaştırılması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan müdürlüğümüz her geçen gün kapasitesini ve donanımını arttırmaktadır" dedi.



Toplantıda, belediyelerin fidan talepleri, fidan taleplerinde karşılaşılan sorunlar, gelecek yıllardaki fidan üretimleri gibi konular ele alındı. - MERSİN