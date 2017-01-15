Mersin Niyazi Koyuncu Mersin'de Karadeniz Rüzgarı Estirdi

Mersin'de sahne alan Karadeniz müziğinin başarılı yorumcularından Niyazi Koyuncu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Yenişehir Kültür Merkezi'nde hayranları ile buluşan sanatçı, eski ve yeni parçalardan oluşan repertuarı ile kulakların pasını sildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun kardeşi olan Niyazi Koyuncu, abisini de 'Koyverdun Gittun Beni' parçasını seslendirerek andı. Parçaları dinleyenler de Koyuncu'ya eşlik ederken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Okuduğu Türkçe ve Lazca parçalar ile salondaki enerjiyi arttıran başarılı sanatçı, şarkı aralarında hayranları ile sohbet etti. Hareketli parçalarda sahnede ekip arkadaşları ile oynayan Koyuncu'ya alkışlarla destek veren izleyenlerin bir kısmı da oturdukları yerden kalkarak oyun oynadı. Lazca'da kar suyu ve baharı karşılamak anlamına gelen 'Liva' albümünden eserlere de yer veren Koyuncu, konserde Karadeniz'e ait tulumla kemençeyi elektro gitarla buluşturarak çok sesli bir müzik yarattı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koyuncu alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.