Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Mersin merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 9'u tutuklandı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Adana merkezi ile Ceyhan ilçesi ve Batman merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan biri cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 13'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 9'u cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Mersin merkezli 3 ilde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde 10 kilogram esrar, satışa hazır "fiş" diye tabir edilen bir miktar kokain, 54 kök Hint keneviri ile 440 gram kenevir tohumu ele geçirilmişti.