Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Mersin merkezli 3 ilde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen teknik takip sonucunda 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde, Adana merkez ile Ceyhan ilçesi ve Batman kent merkezinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 kilogram esrar, satışa hazır "fiş" diye tabir edilen 50 kokain, 54 kök Hint keneviri ile 440 gram kenevir tohumu ele geçirildi.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.