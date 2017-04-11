Mersin Makine Mühendislerinden Pankart Savaşı

Mersin'de Ak Parti'nin şikayeti üzerine binalarına astıkları 'Hayır' pankartı seçim kurulu kararı ile kaldırılan Makine Mühendisleri Odası'na, bu kez 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için mücadeleye devam' pankartı asıldı.



Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü bir gurup meslektaşı ile birlikte açıklama yaptıktan sonra binaya pankart astı. Burada konuşan Tülücü, 'Biz bu yasayı eniyle boyu ile inceledik. Bu yasanın kabul edilebilir hiç bir tarafı yok. Ama tabii Seçim Kurulu kararına saygı duyuyoruz. ve bugün afişimizi tarafsız olarak tarafsız olduğumuzu beyan ederek tekrar asıyoruzö dedi.



Makine Mühendisleri Odası binasına yaklaşık 10 gün önce 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için Hayırö, ve 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, çocuklarımız için Hayırö şeklinde iki ayrı pankartı, Ak Parti'nin Yenişehir İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı şikayetle kaldırılması yönünde karar alınmıştı. 7 kişiden oluşan kurulda alınan karara CHP, MHP ve HDP temsilcileri muhalefet şerhi koyarken, kurul başkanı, iki memur üye ile Ak Parti temsilcisinin oyu ile söz konusu 'Hayır' pankartları Makine Mühendisleri Odası ve daha sonra da emsal karar uygulanarak Mimarlar Odası'ndan kaldırılmıştı.