Mersin Mahalleli Ile Kavga Eden Suriyeliler Tahliye Ediliyor

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden mahalleli ile Suriyeliler arasında çıkan kavganın ardından, sığınmacılar mahalleden tahliye edilmeye başlandı. Yaklaşık 2 bin Suriyelinin tahliyesi bekleniyor. Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde, tarım işçisi olarak çalışan bir grup Suriyeli ile mahalleli arasında dün akşam alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeliler arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, 1 Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi. Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek grupları sakinleştirip dağılmalarını sağladı.



2 BİN SURİYELİ TAHLİYE EDİLİYOR



Bölgede polis, Suriyeliler ile mahalle sakinlerinin tekrar karşı karşıya gelmemesi için bölgede zırhlı araçlarla geniş çaplı önlem alırken, Mersin Valiliği tarafından sığınmacıların tahliyesine karar verildi. Bu gelişme üzerine polisin gözetiminde tahliye işlemlerine başlandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 2 bin Suriyeli, çadırlarını sökerken eşyalarını da getirilen kamyonlara yükledi. Büyükşehir Belediyesi de mülteciler için yemek dağıttı. Tahliye edilen Suriyeli Fatma Halef, "Bizi buradan götürüyorlar ama nereye götürdüklerini söylemediler. Beni hiçbir yere götürmesinler. Burada kalıp çocuğumu hastaneye götüreyim, tedavi ettireyim. Biz zaten üzüldük, perişan olduk. Buradan gidersek daha da üzülürüz. Gitmek istemiyoruz"diye konuştu. MUHTAR: MAHALLEDE HİÇ OLAY ÇIKMAZDI Gerginliğin devam ettiği Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, "Daha önce hiç olay olmayan mahallemizde her gün hırsızlık gibi olaylar yaşanmaya başladı. Suriyeliler geldi geleli böyle. Yaklaşık 2 bin nüfus oldular. Kavganın baş sebeplerinden birisi de budur. Artık eşlerimiz semt pazarına giderken Suriyeliler laf atmaya başladı. Biz gençlerimizi kontrol altında tutmaya çalışıyorduk ama her gün böyle haberler gelince sabır doldu. Siz Suriyelilerin başka yere tahliye edilmesini istiyoruz. Tahliye sonrasında daha iyi ve huzurlu olunacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızı okuldan gelirken yolda karşılar hale gelmiştik"dedi. Suriyelilerin nereye götürüldüğü açıklanmazken, kavgada yaralanan 1 sığınmacı ise ayakta tedavi edildi. Kavgaya ile ilgili soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.