Mersin Lösemili Çocuklara 23 Nisan Eğlencesi

Lösemili çocuklara 23 Nisan eğlencesi



MERSİN'in merkez Mezitli İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında lösemi hastası çocuklar için eğlence programı düzenledi.



Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören çocuklar için Divan Otel'de düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Neşet Tarhan eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Palyaçolar ile oyunlar oynayan, müzik eşliğinde dans eden çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte Belediye birim amirleri de giydikleri palyaço kıyafetleriyle çocukların neşesine ortak oldu.



Çocuklarla birlikte dans eden Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle tedavi gören çocukların bayramını kutlamak ve onlara moral verme amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Onlarla birlikte bizler de mutlu olduk, oyunlar oynadık, şarkılar söyledik, doyasıya eğlendik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek."