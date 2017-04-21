Mersin Kaybolan 2 Kardeş 1 Gün Sonra Mağarada Bulundu

Kaybolan 2 kardeş 1 gün sonra mağarada bulundu



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde kendilerinden haber alınamayan 2 kardeş, 1 gün sonra jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evlerine 3 kilometre uzaklıktaki mağarada bulundu.



İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küstülü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mevlüt Keskin (40) ve Ayşe Keskin(35) çiftinin 3 çocuğundan Hatice Keskin (13) ve Mehmet Keskin (11) dün öğleden sonra oynamak için evden çıktıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı. Akşam eve gelmeyen çocukları için endişelenen baba Mevlüt Keskin durumu hemen jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri 2 kardeşi aramaya başladı. Gece boyunda aralıksız aranan kardeşler bugün öğle saatlerinde evlerine 3 kilometre uzaklıktaki bir mağarada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.



Oyun oynarken yollarını kaybettiğini söyleyen çocuklarına kavuşan aile ise sevinç gözyaşı döktü, baba ise bir koyun kurban etti.