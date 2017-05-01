Mersin 'Kardeş Kentler' Barış Güvercini Uçurdu

'Kardeş Kentler' barış güvercini uçurdu



MERSİN'in Anamur İlçesi ile kardeş kent olan Almanya'nın Bingen, Azerbaycan'ın Şemkir ile KKTC'nin Girne kenti temsilcileri barış güvercini uçurdu.



Anamur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Caddesi üzerinde yapılan 'Kardeş Kentler Parkı'nın açılışına Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab, Anamur Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Türk ve Alman milli marşlarının okunduğu açılışta ilk olarak söz alan Kardeş Kentler Dernek Başkanı Akif Altınbıçak, uçurulan güvercinlerin barış ve kardeşliğin temsilcisi olduğunu söyledi. Altınbıçak, kasım ayında yapımına başlanan 6 bin metrekarelik alanda ise Azerbaycan-Şemkir, Almanya-Bingen ve KKTC-Girne şehirlerini temsilen alanların bulunduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Kültür Müdürlüğü Minikler Folklor ekibi bir gösteri sunarken, barış için zeytin fidesi dikildi. Katılımcılara yöresel lezzetler olan keşkek, muz, çilek ve dut ikramında bulunuldu. Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Türe ise, dostluğa atılan adımdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



ALMAN VE GİRNE HEYETİ ASTIM MAĞARASINA HAYRAN KALDI



Alaköprü ve Ören Antik Kentinin ardından 2 bin yıldır şifa dağıtan Anamur Köşekbükü Astım mağarasını gezen heyet, mağaraya hayran kaldı. Gönüllerince eğlenen heyetler aynı günün akşamında da veda yemeğinde buluştu. Kaymakamı Cengiz Cantürk, dünyada çok gergin günlerin yaşandığını, böyle bir dönemde kardeşlik ve dostluğun büyük önem taşıdığını söyledi.



Almanya'nın Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bu dostluğun pekiştirilmesi için kardeş kent heyetlerine davette bulundu.