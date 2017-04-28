Mersin Istanbul'da Sebze Meyve Fiyatı Yükseldi, Hal Esnafı Mağdur Oldu

Mersin Toptancılar Hali esnafı, İstanbul'da el yakan sebze meyve fiyatlarının market ve pazarlarda şişirildiğini, halde fiyatların normal olduğunu ifade ederek mağdur olduklarını söyledi.



Yüksek fiyatların sorumlusu olarak hal fiyatlarının gösterildiğini fakat durumun böyle olmadığını kaydeden esnaflar, İstanbul'daki market ve manavlarda yüksek fiyatlarla haksız kazanç elde edildiğini kaydetti. özellikle fiyatı İstanbul'da dudak uçuklatan domatesin Mersin Hali'nden 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında değiştiğini belirten esnaflar, yüksek fiyatların kendilerinden kaynaklanmadığına vurgu yaptı. Hal esnaflarından Şahin Önder, halkın haldeki fiyatla pazardaki fiyatı bilmediği için sorun yaşandığını ve haksız kazancın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Hal esnafı olarak gerçekten çok mağduruz. Aracı olarak biz görünmekteyiz, vergisini veren işçisini çalıştıran biziz, fakat aradaki insanlar kat ve kat kazanıyor. Çifçi, hal esnafı kazanmıyor. Özellikle pazar ve marketlerde fiyat artışının nedeni, haksız rekabetin olması. bu gün en lüks domates 4 lira 20 kuruşa alınsa, 1 lira masrafı olsa bu domatesin pazarda en fazla 6 liraya satılması gerek. Bu söylediğim en lüks domates için" dedi. Tek tek ürünlerin fiyatlarını söyleyerek pahalılığın kendilerinden kaynaklanmadığını anlatan İshak İçel ise "Dolma biber 2 lira 30 kuruş, köy biberi 1 lira 90 kuruş, sivri biber 90 kuruş, çarliston biber 1 lira 10 kuruş ile 1 lira 40 kuruş arasında, domates 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında, patlıcan 80 kuruş, salatalık 35 kuruş, fasülye 3 lira 30 kuruş, kabak ise 80 kuruş. Mersin'de fiytlarımız budur" diye konuştu.