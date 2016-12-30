Isınmak isterken yanarak öldü
MERSİN'de 35 yaşındaki Muzaffer Üstbaş'ın parkta yanmış halde cesedi bulundu.
Merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki Solipompeipolis Parkı'nda sokak hayvanlarını beslemek için giden hayvanseverler, yanmış bir erkek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede cesedin, sokakta yaşadığı öne sürülen Muzaffer Üstbaş'a ait olduğu belirlendi. Isınmak için yaktığı ateşin kıyafetlerini tutuşturması sonucu yanmış olabileceği değerlendirilen Üstbaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin Isınmak Isterken Yanarak Öldü
Isınmak isterken yanarak öldüMERSİN'de 35 yaşındaki Muzaffer Üstbaş'ın parkta yanmış halde cesedi bulundu.
Isınmak isterken yanarak öldü
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