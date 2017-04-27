Mersin'in Sahilleri Temizleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, turizm sezonu öncesi sahillerde temizlik çalışması başlattı.



Akdeniz'in incisi Mersin'e tatil için gelecek yerli ve yabancı turistlerin, temiz ve güvenli bir ortamda deniz keyfi yaşayabilmeleri için belediye ekipleri Ekipler, 321 kilometrelik sahil şeridinde temizlik çalışmalarına hız verdi.



Aşırı yağışlar nedeniyle zor bir kış mevsimi geçiren kentte, ekipler, özelikle sel sularının denize sürüklediği çöp, sazlık ve ağaç parçaları gibi kalıntıları temizliyor. Çok sayıda belediye personelinin görev aldığı ve yaklaşık 10 gündür devam eden çalışmalarda, iş makinelerinden de yararlanılıyor.