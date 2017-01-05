Mersin'in Kurtuluşunun 95. Yıl Dönümü

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Cirit Grubu'nun gösterileri, büyük ilgi gördü.



Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yumuktepe Futbol sahasındaki cirit gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşamak için ataların geçmişte büyük mücadeleler verdiğini anımsattı.



Göreve geldikleri yıldan bugüne kadar kurtuluş günü olan 3 Ocak'ı milletin kendi bayramını kutladığı bir güne dönüştürdüklerini aktaran Tuna, "İlk organizasyonu biz yaptık ama millet Zafer Yürüyüşüne katılımıyla bayramını sahiplendi. Kuva-yi Milliye Anıtı'ndan, Cumhuriyet Meydanı'na kadar 6 kilometrelik kulvarı hiç yorulmadan kat ettiler. Ancak bu yıl olağanüstü hal olmasından dolayı ve güvenlik gerekçesiyle Valilikten izin alamadığımız için yürüyüşümüzü gerçekleştiremedik." dedi.



Tuna, sözlerine şöyle devam etti:



"Ama bu yürüyüş, Ulu Önderimiz Atatürk'ün, 'Gidip Toros Dağları'na bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünün altında yatan bir gerçeklik ve o dumanın tütmesinin ifadesidir. Milletimiz bir ve beraberlik içinde Kuva-yi Milliye Anıtı'ndan Cumhuriyet alanına kadar geçmişini yad ediyor ve atasının kahramanlıklarını birbirlerine anlatıyorlar. İnşallah gelecek yıllarda bu yürüyüşümüz eksik olmayacak. Bu toprakları kanlarıyla ve canlarıyla vatan yapan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Mersin'in kurtuluşuna katkısı olan atalarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Allah bir daha bu millete Kurtuluş Mücadelesi yaşatmasın ve bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu coğrafyada yaşamak zor olduğu için bir tek şansımız var. O da milletin, değerlerinde, ortak paydasında bir ve beraber olmaktan geçiyor."



Konuşmaların ardından kurtuluş ateşinin yakılmasıyla başlayan cirit gösterisinde kıyasıya mücadeleler yaşandı.