Mersin'in İkinci Bat-çık Projesi Demokrasi Kavşağı Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kentin ikinci bat-çık projesi olan Demokrasi Kavşağı, Mersin'in Kurtuluş Günü'nde hizmete açıldı. Açılışı kendi kullandığı makam aracı ile kavşaktan geçerek yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezarlık-1 Bat-Çık Projesi için de kısa sürede çalışmaya başlayacaklarını söyledi.



Başkan Kocamaz, daha önce meclis toplantılarında da verdiği sözü tutarak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Demokrasi Kavşağı adı verilen merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki bat-çık projesini tamamlayarak, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde trafiğe açtı.



Demokrasi Şehitleri anısına Demokrasi Kavşağı adı verildi



Limonluk Kavşağı olarak başlanan Mersin'in ikinci bat-çık projesine, Başkan Kocamaz'ın talebi üzerine Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini engellemek adına canını veren demokrasi şehitlerinin anısına 'Demokrasi Kavşağı' adı verildi. Peyzaj ve bitki örtüsü için 80 metrelik sondaj çalışması bitirilen projede, kavşağın üst köprüsünün membram, izolasyon ve beton dökme çalışmaları da tamamlandıktan sonra asfaltlanarak yol çizgileriyle birlikte son rötuşları yapıldı. Aynı zamanda sinyalizasyon, aydınlatma, yağmur suyu altyapı çalışmaları, elektrik aydınlatma lambaları, trafik yön levhaları, otomobil ve yaya korkuluk donatıları ile tüm kaldırım ve bordür çalışmaları tamamlanan kavşak, her biri 21,70 metre uzunluğunda toplam 66 adet prefabrik kiriş yerleştirilerek oluşturuldu. Kavşaktan saatte 800 aracın geçeceği belirtilirken, proje ile şehrin trafik yoğunluğunun da büyük ölçüde rahatlayacağı kaydedildi.



"Söz verdiysek arkasında dururuz"



Başkan Kocamaz, resmi açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini ifade ettiği kavşakta yaptığı açıklamada, Tulumba Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı olmak üzere iki yılda iki bat-çık projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kocamaz, "Biz 30 Mart öncesi Mersin halkına bir söz verdik. Dedik ki, biz ne söz veriyorsak sonuna kadar arkasında oluruz. Mersin'in en önemli problemlerinden birincisi işsizlik ise ikincisi trafik sorunudur. Trafik sorununun çözümü için önceki yıllarda tedbirler alınması gerekirdi. Ama maalesef bir kent düşünün ki, bu kentin imar planı yok, bu kentin ulaşım master planı yok. Tabi sadece bu planlar 2 yıl gibi bir süre aldı. Okan Merzeci Bulvarı üzerinde 12 tane olmak üzere toplamda 22 tane bat-çık hayata geçirilmesi gerektiği bu ulaşım master planı ile ortaya çıktı. Bugün burada ikincisini araç trafiğine açıyoruz. İleriki günlerde biraz daha rahat olduğumuzda resmi açılışını yapacağız. Bildiğiniz üzere sel felaketi ile mücadele ettik. Daha rahat ortamda daha geniş katılımlı olarak bu kavşağı, şu andaki ufak tefek eksiklikler de tamamlandıktan sonra resmen açmış olacağız. Bugün sadece vatandaşlarımızın rahatlaması yönünden, şikayetlerin azalması yönünden trafiğe yol vermiş oluyoruz. Hemen yine söz verdiğimiz gibi 3'üncü kavşağın inşaatına başlıyoruz. Bu da Mezarlık-1 Kavşağı olacak. Görevde olduğumuz sürece bu kavşak inşaatları teker teker devam edecek ve Mersin'in makus talihini inşallah hep birlikte yeneceğiz. Kavşağın Mersin'imize, insanlığa ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kazasız belasız güzel trafikler diliyorum" dedi.



Açıklamasının ardından Demokrasi Kavşağı'nı trafiğe açan Kocamaz, makam aracının direksiyonuna da kendisi geçerek, kavşaktan ilk geçen kişi oldu. - MERSİN