Mersin'in 8 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 6416, 6426, 6417, 6411, 6428, 6423 ve 6422 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi Bahçeler-1 Sokak, Kiraz Çıkmazı Sokak ve Sırça Çıkmazı Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Karadere Mahallesi'ne, Ören Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesi ve Atatürk (Cami) mevkisine 09: 00-17: 00 saatleri arasında Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi, Ulupınar Mahallesi, Büyükeceli Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokak, Güllük Mahallesi İmar Sokak'a 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Doğancı Mahallesi Örs Sokak'a, Güllük Mahallesi İmar Sokak'a 09: 00-15: 30 saatleri arasında; Silifke ilçesi Balandız Mahallesi'ne, İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Hırmanlı Mahallesi ve Uşakpınarı Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Tozkoparan Zahit Mahallesi, Fahrettin Paşa Mahallesi, Çağlayan Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Mantaş Mahallesi'nde 09: 30-17: 30 saatleri arasında, Gülek Mahallesi'noe10: 00-13: 00 saatleri arasında, Aladağ Mahallesi, Cırbıklar Mahallesi, İncirgediği Mahallesi ve Kumdere Mahallesi'nde10: 00-18: 00 saatleri arasında, Yeşilevler Mahallesi 4304 Sokak, 4305 Sokak, 4307 Sokak ve 4314 Sokak'a 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Halitağa Mahallesi, Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi, Ağzıdelik Mahallesi, Çatalca Mahallesi, Çayboyu Mahallesi, Baharlı Mahallesi, Reşadiye Mahallesi veAlifakı Mahallesi ile Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda 7: 30-15: 30 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Uzunkaş Mahallesi'nde 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - MERSİN