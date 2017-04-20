Mersin'in 7 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Tarsus, Toroslar, Erdemli ve Mut ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi, Adanalıoğlu Mahallesi Atatürk-4 Caddesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Gündoğdu Mahallesi 5797 Sokak, 5780 Sokak, 5790 Sokak, 5726 Sokak, 5784 Sokak ve 5776 Sokağa 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Kızılaliler Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Bozyazı İlçesi Çopurlu Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Toroslar İlçesi Soğucak Mahallesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Erdemli İlçesi Kargıcak Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Batısandal Mahallesi 12: 00-16: 00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Tarsus İlçesi Çağbaşı Mahallesi 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Kefeli Mahallesi ve Çöplü Mahallesi 09: 00-15: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Mut ilçesi Karşıyaka Mahallesi Babür Sokakta 15: 30-17: 00 saatleri arasında, Barabanlı Mahallesi Barabanlı Sokakta 11: 00-13: 00 saatleri arasında, Fakırca Mahallesi Fakırca Sokakta 13: 00-15: 00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Güneş Sokakta 15: 00-17: 00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Temel Eğitim Kümesi Sokakta 14: 00-15: 00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Değirmen Sokakta 11: 00-14: 00 saatleri arasında, Yatırtaş Mahallesi Nazmi Bey Sokakta 15: 00-17: 00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi İçel Sokakta 09: 00-11: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - MERSİN