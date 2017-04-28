Mersin'in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Silifke, Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde pazar günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi 09: 00-15: 30 saatleri arasında, Anamur İlçesi Malaklar Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çağlarca Mahallesi 09: 00-15: 00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.



Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Bahşis Mahallesi, Aliağa Mahallesi, Yeniçay Mahallesi, Hasanağa Mahallesi, Kulak Mahallesi, Köselerli Mahallesi, Barbaros Mahallesi ve Öğretmenler Mahallesine 15: 00-17: 00 saatleri arasında, Akdeniz ilçesi Bahçeli Kürkçü Mahallesi, Bahçeli Aşağıburhan, Bahçeli Yukarıburhan ve Yanpar mahalleleri, Parmakkurdu Mahallesi, Akdam Mahallesi, Demirhisar Mahallesi, PuğKaracadağ Mahallesi, Karacailyas Mahallesi, Abdullah Şahatoğlu Mahallesi, Karacailyas Emek Mahallesi ve Karacailyas Evren Mahallesi ile Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesine 08: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - MERSİN