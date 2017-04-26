Mersin'in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Bozyazı, Erdemli, Silifke, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde cuma günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Nisan Cuma günü, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi Bahçeler-1 Sokak, Kiraz Çıkmazı Sokak ve Sırça Çıkmazı Sokağa 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Nacarlı Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Malaklar Mahallesi, Gercebahşiş Mahallesi, Evciler Mahallesi, Karalarbahşiş Mahallesi, Ormancık Mahallesi, Sarıağaç Mahallesi, Çaltıbükü Mahallesi, Aşağı Kükür Mahallesi, Kılıç Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Boğuntu Mahallesi ve Çukurabanoz Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Malaklar Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Karadere Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Bozyazı ilçesi Elmakuzu Mahallesi ve Dereköy Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi Mehmet Ali Caddesi ve Karahıdırlı Caddesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Kumkuyu Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi, Silifke Caddesi ve Atatürk Caddesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Göztepesi Sokak, Keşlik Sokak, Atatürk Caddesi, Kavlaklı Caddesi, Tereli Sokak, Sakızlı Sokak, Suluca Sokak, Şahpa Sokak ve Hüseyinler Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 2901 Sokakta 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Şehit İshak Mahallesi Mevlana Caddesi, 3334 Sokak, 3336 Sokak, 3357 Sokak, 3354 Sokak, 3356 Sokak, 3352 Sokak, 3350 Sokak, 3348 Sokak, 3332 Sokak, 3330 Sokak, 3326 Sokak, 3353 Sokak, Plevne (3359) Sokak, 3363 Sokak ve 3340 Sokakta 10: 00-15: 00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Alsancak Mahallesi ve Turgut Türkalp Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında 09: 00-13: 00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak. - MERSİN