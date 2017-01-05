Mersin'in 6 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde cumartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 Ocak Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahalesi Taşdemir mevkisi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Düğdüören Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacıilyaslı Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi ve Uşakpınarı Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Tarsus ilçesi Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi, Kütüklü Mahallesi ve Yenice Mahallesi ile Yenice Adana yolu üzeri Vantrans Ticaret, Fedi Tarım Ürünleri, Bizim Toptan Mağazacılık, Sümer Petrol, Fersan Isı Makina, MS Süt, Evsan Kimya, Baydoğanlar Özel Eğitim Merkezi, Berkan Plastik, Çağ Üniversitesi, Çağ Koleji, Tuna İnşaat, Borusan Oto, Yaman Gaz, Akgül Maden, Sun Cam, Adana Yem, Umut Plastik, Malatyalılar Narenciye, Ersa Ambalaj, Akademi Hayvan Hastanesi, Özde Mobilya, Enerji Petrol, Elginsan Narenciye, Petsa Ambalaj, Köseoğlu Kükürt, Soda Pompası, Volvo Servisi, Scania Servisi ve Ulaştırma Bakanlığı İstasyonuna 12: 00-13: 30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - MERSİN