Mersin'in 5 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Gülnar, Mezitli, Mut, Toroslar ve Silifke ilçelerinde pazar günü tesis ve 3. şahıs çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde 09: 00-10: 00 saatleri arasında, Büyükeceli Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Dedeler Mahallesi ve Ulupınar Mahallesi ile Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisinde 15: 00-16: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi Eskiköy Caddesi ile 61452, 61421, 61444, 61430, 61425 ve 61442 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Mut ilçesi Kadıköy Mahallesi ve Hacıilyaslı Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Çifçiler Mahallesi Somuncu Baba mevkisi ve Güven Araz Sitesi mevkisi ve Eski Köprü Restoran mevkisine 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Silifke ilçesi İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Uşakpınarı Mahallesi ve Kocapınar Mahallesi 09: 00-10: 00 saatleri arasında, İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Uşakpınarı Mahallesi ve Kocapınar Mahallesi 15: 00-16: 00 saatleri arasında, İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisi 10: 00-15: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - MERSİN