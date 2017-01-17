Mersin'in 4 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Mezitli, Tarsus, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ocak Perşembe günü, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 33157, 33150, 33155, 33152, 33159, 33154 ve 33156 sokaklar 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Tarsus ilçesi Yeni Mahalle, Gaziler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Şehitler Tepesi Mahallesi 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Esenler Mahallesi, Kanberhüyüğü Mahallesi, Hacıbozan Mahallesi, Yüksek Mahallesi, Nemiroğlu Mahallesi ve Ballıca Mahallesi 09: 00-13: 00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi, Batıkent Mahallesi 2645, 26140, 2639, 2649, 2640, 2635, 2631, 2636, 2652, 2627, 2654 ve 2619 sokaklar 08: 30-16: 30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 102058, 102072, 102070, 102073, 102075, 102056, 102077, 102375, 102357, 102359, 102361, 102363 ve 102367 sokaklar ile Bahçeciler Mahallesi Çiftçiler Caddesi, 104079, 104078, 104074, 104075, 104044, 104073, 104072, 104037 ve 104034 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Selçuklar Mahallesi 90087, 90085, 90081, 90077, 90071, 90060 sokaklar, Toroslar Mahallesi 92005, 92003, 92001 ve 92013 sokaklar, 213.Cadde, Kurdali Mahallesi 100113, 100111, 100105, 100103, 100102, 100125, 100126, 100128, 100054 ve 100069 sokaklar, Mevlana Mahallesi 101040, 101037, 101039, 101050, 101054, 101043, 101041, 101047, 101045, 101057, 101013, 101027, 101028, 101007, 101031, 101032 ve 101029 sokaklar ile Mersinli Ahmet Bulvarı, Gazi Osman Paşa Caddesi, Çağdaşkent Mahallesi 93002 ve 93016 sokaklara 09: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - MERSİN