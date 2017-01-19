Mersin'in Erdemli, Mut ve Gülnar ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ocak Cumartesi günü, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Şehit Yakup Yılmaz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Mercan Sokak, Adnan Menderes Caddesi ile Kumru Sokak, Meltem Sokak ve Yağmur sokaklar 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Mut ilçesi'ne 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Gülnar ilçesi Kuskan Mahallesi, Dayıcık Mahallesi, İshaklar Mahallesi, Köseçobanlı Mahallesi, Gezende Mahallesi, Şeyhömer Mahallesi, Bereket Mahallesi, Ardıçpınarı Mahallesi, Konur Mahallesi, Demirözü Mahallesi, Yarmasu Mahallesi ve Ilısu Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. - MERSİN
Mersin'in 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi
Mersin’in Erdemli, Mut ve Gülnar ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Mersin'in Erdemli, Mut ve Gülnar ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.