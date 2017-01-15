TÜMÜ
Haberler Search
Mersin'in 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin’in Erdemli, Silifke ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Mersin'in 3 İlçesinde Elektrik Kesintisi

Mersin'in Erdemli, Silifke ve Toroslar ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 17 Ocak Salı günü, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi TOKİ Sokakta 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Silifke ilçesi Göksu Mahallesi, Bucaklı Mahallesi, Camikebir Mahallesi, Sayağzı Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Tosmurlu Mahallesi'ne 09: 00-12: 00 saatleri arasında, Narlıkuyu Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Zorlu Sokak, Orhan Veli Kanık Sokak, 1.Sokak, 2.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak ve 6.Sokak ile Hürriyet Bulvarına 13: 00-17: 00 saatleri arasında, Atakent Mahallesi Zambak Sokak, Lale Sokak, Azgan Sokak, İstiklal Caddesi, Beyazıt Caddesi, Nergis Sokak, Çankaya Sokak, 1.Sokak, 3.Sokak, 4.Sokak, 5.Sokak, 6.Sokak, 7.Sokak, 8.Sokak, 9.Sokak, 11.Sokak ve 12.Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek .

Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85172, 85170, 85168, 85166, 85164, 85180, 85131, 85178, 85176, 85174 ve 85162 Sokaklar ile 228. Caddede 09: 00-17: 00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. - MERSİN

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ahmet Taner Kışlalı, Elektrik Kesintisi, Elektrik Enerjisi, Orhan Veli Kanık, İstiklal Caddesi, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Ahmet Taner, Değerli Taş
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads