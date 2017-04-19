Mersin Idmanyurdu Sahasında Kaybetti

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



10. dakikada soldan Youssef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diarra'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



36. dakikada soldan Traore'nin pasında topla ceza sahasına giren Diarra'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.



37. dakikada sağdan Tita'nın kullandığı serbest atışta kale önünde topa iyi yükselen yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



48. dakikada Tita'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde seken topa arka direkte Enes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 57. dakikada Tita'nın pasında kale önünde topla buluşan Tolga'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



63. dakikada Tita'nın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Pedriel'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



86. dakikada Mitrovic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Diarra, kaleci Mihaylov'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2



Stat: Mersin Hakemler: Barış Şimşek xx, Bülent Gökçü xx, Serdar Diyadin xx



Mersin İdmanyurdu: Mihaylov x, Abdulkadir xx, Enes x (Oğulcan dk. 82 ?), Gökhan xx, Mitrovic xx, Emrah x (Mahmut Metin dk. 46 x), Hakan xx, Güven xx (Kudbettin dk. 78 x), Tita xxx, Tolga xx, Pedriel xx



Yedekler: Yunus Emre, Mert, Atahan, Furkan



Teknik Direktör: Levent Eriş



Elazığspor: Çağlar xx, Hakan xxx, Onur xx, Mehmet Yiğit xxx, Ozan xx, Çağrı xx, da Silva xxx, Traore xx, Mesut xx (Murat Kayalı dk. 83 ?), Youssef xx (Berk dk. 69 xx), Diarra xxx (Timur dk. 89 ?)



Yedekler: Serdar, Timur, Alpaslan, Gilles, Murat Kalkan



Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş



Goller: Diarra (dk. 10 ve 86) (Elazığspor)



Sarı kartlar: Enes, Tolga (Mersin İdmanyurdu), da Silva, Ozan, Çağrı, Berk, Timur (Elazığspor)



TEKNİK ADAMLARDAN AÇIKLAMALAR



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik adamları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Levent Eriş, maça kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Asla kaybetmeyi düşünmedik. Rakibimizin ne denli kaliteli bir takım olduğunu biliyorduk. Böyle bir takıma karşı içeride kazanmayı istedik. Rakibin bizi nizami gollerle yenmesini isterdik. Maalesef ilk golde rakip oyuncu 3 metre ofsaytta. Bunlar tabi ki kırılma anlarıdır. Bu kırılma anlarına dikkat etmezseniz bir şehrin canı yanar. O yüzden de bazen vicdanımızı dinleyerek maç yönetmek lazım. Mağlup olduktan sonra geriye dönmekte zorlanıyoruz. Herkes bu takıma sahip çıkmalı. Hafta içi de olsa bu stat dolu olmalıydı. Son 6 haftaya girerken elbette ki sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Korkup kaçıp, gemiyi terk eden farelerden olmayacağız. Buraya sevdiğimiz ve inandığımız dostlarımız için geldik. Sonuna kadar da bu kulübü ligde tutmanın mücadelesini vereceğiz. Şartların ne olduğunu çok umursamayacağız. Biz elimizde var olanlarla yolumuza devam edeceğiz. Bizimle devam etmek isteyenler devam etsin etmek istemeyenler antrenmana para için çıkmayanların hiçbirisini bu saatten sonra istemiyorum. İster kümede kalırız ister bu onurlu mücadelemizin sonunda bilmediğimiz bir girdabın içine gireriz. Sonuçta herkes haysiyetiyle, şerefiyle mücadele etmek için çalışır, çabalar. Bu saatten sonra kimseye eyvallah diyecek durumumuz yok" dedi.



ELAZIĞSPOR CEPHESİ Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş, iki takımı da tebrik ederek, "Güzel bir mücadele oldu. Hem tesis hem hava tam maç oynamaya müsaitti. Haftalardı güzel oyunumuz, bir iki haftalık galibiyet serimiz vardı, sonra bir durakladık. Biz bugün farklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Bu maçın skoru farklı da olabilirdi. Ancak rakibi iyi durdurduk. Rakibin etkili yönlerini, etkili oyuncularını durdurarak kazandığımız hem dönen toplarla hem oyun kurarken o geçişleri yaparak açıkları bulduk. Neticesinde galip geldik. Biz bu şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Her zaman sahaya yansıtmak istediğimiz futbol budur. 6 tane daha maçımız var. Daha hiçbir şey bitmiş değil 18 puan var. Bu ligde alt sıralarda olan takımlar şampiyon olan takımları bile yenebiliyor. Gerekli mücadeleyi gösterdiğiniz zaman iyi sonuç elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir nefes alma maçımızdı. Rakibimiz içinde senenin en önemli maçlarından biriydi. Eğer rakibimiz yenseydi tamamen alt taraf karışabilirdi. Bizim de burada alacağımız 3 puanla artık derin bir nefes alıp kalan 6 maçta belki kendimize farklı bir yerde yer bulabilecektik. Bunu da başardık. Çok önemli bir 3 puan aldık. Mersin'e de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



(Hüseyin Kar - Koray Ünlü/İHA)