ERKAN TİRYAKİ - TFF 1. Lig ekibi Mersin İdmanyurdu'nun takım kaptanı Güven Varol, şu an son sırada oldukları ligin sonunda Akdeniz temsilcisini kümede tutacaklarına inandığını söyledi.



Güven Varol, Mersin İdmanyurdu'nun Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Ligde 16 hafta sonunda 9 puanla son sırada bulunduklarını hatırlatan Güven, ikinci devre öncesi umut dolu mesajlar verdi.



Kümede kalma yolunda taraftarlara ihtiyaçlarının olduğunu anlatan 35 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:



"Ligin ilk bölümü bizim için çok iyi geçmedi. Beklentilerimizin altında kaldık. Daha iyisini yapabilirdik. İkinci devreye daha iyi hazırlandık. Mersin, çok güzel bir şehir. Futbol oynamak için de öyle. Herkes bu şehirde futbol oynamak ister. Mersin İdmanyurdu'nu çok seviyorum. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. İkinci devre büyük bir mücadelenin içinde olacağız. Alacağımız galibiyetlerle Mersin İdmanyurdu'nu ayağa kaldıracağız. Ligin ikinci bölümü Mersin İdmanyurdu için çok iyi geçecek. Taraftarlarımızı stada bekliyoruz."



"Elimizden geleni yapacağız"



Güven Varol, kümede kalmak hatta daha yukarı sıralara tırmanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.



Transfer yasağının kalkmasını beklediklerini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Transfer yasağımız kalkarsa kadromuza katılacak isimler olacak ve takımı ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız. Hatta daha yukarılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Teknik direktörü Yusuf Şimşek'le futbolculuğu döneminde de aynı takımda olduklarını anımsatan Güven, "Denizlispor'da birlikte oynadık. Türkiye'nin en önemli yeteneklerinden biri. Teknik direktörlüğü de futbolculuğu gibi hırslı. Bizim için bir ağabey gibi. Saha içindeki heyecanı saha dışında da bize yansıtıyor." diye konuştu.



Yıllarca oynadığı Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Güven, "Medipol Başakşehir çok iyi futbol oynuyor. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu yarışın içinde olur. Galatasaray'ın geri kalacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Güven Varol, ilerleyen yaşına rağmen vücudunun el verdiği sürece futbol oynamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.